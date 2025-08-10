В Киеве произошел пожар в многоэтажке, погибла женщина: детали трагедии. Видео

В Киеве ночью 10 августа вспыхнул пожар в многоэтажке в Днепровском районе. Горела одна из квартир на 4 этаже.

Спасатели эвакуировали трех жителей дома, в одной из квартир они обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

Пожар в одной из квартир на 4 этаже 5-этажки в Днепровском районе вспыхнул ночью 10 августа.

Огонь сопровождался сильным задымлением. Поэтому спасатели, прибывшие тушить пожар, эвакуировали трех человек с верхних этажей многоквартирного дома.

"К сожалению, в одной из квартир было обнаружено тело женщины. Пожар ликвидирован, его причина устанавливается", – рассказали в ГСЧС.

