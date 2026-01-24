В Киеве во время атаки РФ повреждено здание фабрики 'Рошен': есть погибшая и пострадавшие. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева в результате атаки страны-террориста РФ в ночь на 24 января было повреждено здание кондитерской фабрики "Рошен". К сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Россия продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Что известно

Так, в ночь на 24 января страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате террористической атаки в Голосеевском районе Киева было повреждено здание кондитерской фабрики "Рошен".

Разрушение зафиксировано на верхнем этаже – образовалась дыра в крыше, взрывной волной выбило окна, повреждена надпись "Roshen".

К сожалению, в результате атаки погибла 48-летняя женщина, а еще два человека получили травмы.

"В Голосеевском районе в результате обстрела разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Поврежден также и частный жилой дом", – сообщили в ГСЧС.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ в ночь на субботу, 22 января, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены дома и авто.

