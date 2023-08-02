В Киеве в трамвае заметили четвероногого пассажира: в сети предположили, что пес пытается найти владельца. Фото

В Деснянском районе Киева в трамвае № 28Д заметили необычного четвероногого пассажира. Пес, скорее всего, домашний, возможно, потерялся и таким образом пытался найти своего хозяина.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Животное выглядело ухоженным и имело ошейник.

"На Троещине киевляне заметили необычного пассажира. Одинокий пес ехал себе в трамвайчике на маршруте 28Д", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети предположили, что собака, скорее всего, потерялась и таким образом пыталась разыскать своего хозяина или вернуться домой. Стоит добавить, на опубликованных в сети фото животное выглядит ухоженным.

"Не оставляйте своих подопечных. Они так верны, что иногда людям еще есть чему поучиться", – призвали пользователи соцсетей.

Напомним, одерживать победу над российской агрессией в полномасштабной войне украинцам помогают даже животные. Они спасают воинов от голода, рискуя своей жизнью. Доказательством тому является история бойцов 77-й ОАМБр, которым удалось выжить благодаря собаке по кличке Жужа. Животное оказалось с ними на позиции и стало поставщиком продуктов в самое сложное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители вместе с неравнодушной гражданкой спасли котика. Четвероногий две недели мяукал на балконе квартиры, в которой в последнее время никто не проживает.

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