В Киеве в результате атаки РФ движение части общественного транспорта происходит с перебоями. Подробности

В Киеве в среду, 22 октября, в результате российской террористической атаки была повреждена критическая инфраструктура. Вследствие этого возникли колебания напряжения, что привело к перебоям в движении городского общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Что известно

"Из-за колебаний напряжения в энергосистеме движение электротранспорта происходит с перебоями", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, в частности, из-за отсутствия напряжения остановлено движение трамваев №№ 1, 3, 15. Зато организовано движение дублирующих автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т. Движение трамваев №№ 11, 12, 16, 19 организовано до Подольского депо.

Также не курсируют троллейбусы по маршрутам №№ 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 41. Кроме того, часть троллейбусов курсирует по измененным схемам движения:

№ 12 – Железнодорожный вокзал "Центральный" – ст. м. "Лыбедская";

№№ 31 – до з.п. Куреневка.

"Специалисты "Киевпастранса" совместно с энергетиками оперативно реагируют на ситуацию. После стабилизации напряжения в энергосистеме движение транспорта будет восстановлено в обычном режиме", – добавили в пресс-службе.

Что предшествовало

в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

