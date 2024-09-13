В Киеве в начале сентября зацвели каштаны. Фотофакт

В Киеве, в начале сентября, неожиданно начал цвести символ столицы Украины – каштаны. Цветущие деревья заметили в нескольких районах города.

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Соответствующие фото опубликовали пользователи социальной сети Facebook. Обычно каштаны цветут весной.

"Видимо, для каштанов это нехорошо, а для нас – второй урожай и воспоминания о весне", – подписала снимок украинский журналист Ольга Чайко, сделанный в центре столицы.

Со своей стороны пользователи соцсети по-разному отреагировали на фото цветущего каштана. В частности, один из них предположил, что тем самым дерево "сигнализирует" о своих проблемах.

"Насколько мне известно, цветение не по сезону может быть вызвано аномальными климатическими условиями и проблемами с деревьями (корневой системой). Дерево "понимает", что у него проблемы (может из-за засоленности почвы или каких-то патогенных факторов) и оно может погибнуть, так что срабатывает природный предохранитель, который дает последний шанс на продолжение вида, запустив репродуктивные процессы", – уточнил пользователь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Подоле можно найти уникальную локацию для невероятных фотосессий – двор Адама и Евы. Виноград, который уже давно растет здесь, образовал настоящий "зеленый потолок", который создает особую атмосферу и придает месту нотку природной красоты.

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