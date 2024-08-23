Дворик Адама и Евы: в Киеве на Подоле есть уникальная локация, где виноград создал "зеленый" потолок. Фото

В Киеве на Подоле можно найти уникальную локацию для невероятных фотосессий – Двор Адама и Евы. Виноград, который уже очень давно прорастает здесь, образовал настоящий "зеленый потолок", который создает особую атмосферу и придает месту нотку природной красоты.

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Фото и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Город Кия". Увидеть красоту можно на улице Межигорской, 24.

"На Подоле, в самом сердце города, есть уголок, обозначенный надписью "Адам и Ева" у своей арки. Это место, которое легко заметить, и если вы посетите сюда, вы точно найдете его волшебным", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, когда-то на территории двора была брусчатка, и цветы расцветали со всех сторон. Сейчас дорога здесь заасфальтирована, но одна особенность осталась неизменной – это виноград. Он разросся настолько, что образовал подвесной зеленый потолок, который создает особую атмосферу и придает месту нотку природной красоты.

Хотя здесь нет скамеек для отдыха, "Дворик Адама и Евы" может стать великолепной локацией для фотосессий. Среди виноградных лоз и уютной ауры этого места вы найдете множество возможностей для создания великолепных снимков.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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