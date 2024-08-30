В Киеве в честь защитников Украины переименовали семь улиц и переулков: известны подробности

Киевский городской совет в честь защитников Украины переименовал в столице семь улиц и переулков. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании 29 августа большинством депутатов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Процесс дерусификации города еще не завершен.

"На протяжении десятилетий Россия навязывала свои нарративы, которые искажали наше национальное сознание. Сейчас реализуем комплексный процесс дерусификации и декоммунизации городских объектов в Киеве. Сегодня в День памяти защитников Украины еще семь улиц и переулков мы переименовали в честь наших защитников. Это имеет сакральное значение для всех киевлян. Мы увековечиваем память Героев, отдавших жизнь на наше будущее, за Украину. Слава Героям", – отметил заместитель городского головы Владимир Бондаренко.

Так, депутаты проголосовали за переименование следующих городских объектов:

Деснянский район:

переулок Вешенский переименован в честь украинского военного лётчика, старшего лётчика, капитана 40 БрТА, Героя Украины Вячеслава Радионова.

Подольский район:

переулок Достоевского переименован в честь украинского поэта, военнослужащего, младшего сержанта Вооруженных сил Украины (исковой "Далее") Максима Кривцова;

улица Нахимова переименована в честь украинского общественного и политического деятеля, историка, ветерана полка "Азов" Николая Кравченко.

Дарницкий район:

улица Константина Заслонова переименована в честь старшего солдата 241 бригады Сил ТРО ВСУ, участника боев с российскими оккупантами в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях Геннадия Афанасьева.

Голосеевский район:

улица Стрелковая переименована в честь солдата Национальной гвардии Украины, участника Революции Достоинства Олега Дидушко.

Святошинский район:

улица Генерала Наумова переименована в честь Героя Украины, майора, командира 1-го батальона отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Олега Мудрака.

Соломенский район:

улица Вузовская переименована в честь младшего сержанта, командира боевой машины – командира отделения 503 Отдельного батальона морской пехоты ВСУ Максима Токарева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове власти переименовали 51 топоним – три станции метро и 48 улиц. После заседания рабочей группы военной администрации области распоряжение о переименовании подписал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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