В Киеве утром возникло несколько больших пробок: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 15 марта, утром на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением авто есть на правом и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

В сплошную пробку превратился участок от проспекта Романа Шухевича до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича, а также есть тянучка на Дорогожичей до Шулявки. Серьезные проблемы для авто наблюдаются на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (на параллельной улице – Васильковской ситуация даже хуже). Проблемы есть на улице Петра Радзиня (от озера Нижний Тельбин) и до съезда с Дарницкого моста.

Почти без проблем едет транспорт по Большой Окружной дороге, есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до Александровской слободки), тянется транспорт по улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны) .

Как всегда, тяжело двигаются машины по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до поворота на улицу Электриков). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая" (стоит добавить, что пробка на проспекте можно объехать по улице Энтузиастов).

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от Шулявки и до Галицкой площади). Есть проблемы на проспектах Леся Курбаса (ДТП) и Любомира Гузара (в Индустриальный путепровод), а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Логвин Киевской области грузовой автомобиль на скорости съехал в кювет и перевернулся. Как оказалось, это произошло из-за того, что водитель не хотел сбить вышедшую на дорогу косулю.

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