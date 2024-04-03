В Киеве утренние пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в среду, 3 апреля, утром на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Из-за ремонтных работ на Северном мосту очень тяжело тянется движение транспорта на проспекте Романа Шухевича (ремонт до 15 июня), частично есть проблемы улицы Елены Телиги, на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на участке от проспекта Соборности в правого берега столицы (от Соцгорода до Печерского путепровода), также тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда Дарницкого моста).

Есть пробка на участке от Берестейского проспекта (от метро "Житомирская" и до станции "Берестейская, а также от КПИ и до Галицкой площади), тянется авто на бульваре Тараса Шевченко (до Бессарабской площади), на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара и на улицы Васильковской. Есть проблемы с движением авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город и ВДНХ) и от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская", а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская"). Есть локальные тягучки на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванского моста), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Александровской слободки). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 2 апреля, на проспекте Георгия Нарбута произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП, которое зафиксировала камера наблюдения, одна из машин опрокинулась на бок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!