В Киеве тысячи украинцев почтили память жертв Голодомора. Фоторепортаж

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. В этом году она пришлась на 23 ноября – тысячи жителей Киева в этот день пришли к памятнику Девочки с колосьями в цен тре города, чтобы зажечь свечи и возложить цветы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. По разным оценкам, в 1932-1933 годах погибло от 3,5 до 10 миллионов человек.

В субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. В этом году тысячи жителей Киева в этот день пришли к памятнику "Горькая память детства" – скульптуре девочки с колосьями в руках – чтобы зажечь свечи и возложить цветы.

Украинцы несли хлеб, яблоки и колосья к монументу, который символизирует память о жертвах геноцида, а также выживших в 1932–1933 годах, но лишился детства из-за ужасных преступлений советов. Стоит добавить, что среди пришедших к монументу также был третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с супругой.

Также до 19:00 можно посетить Национальный музей Голодомора-геноцида и почтить память убитых советским режимом миллионов украинцев. Отметим, что рядом из громкоговорителей звучали воспоминания тех, кто пережил те страшные времена и сохранил для нас правду.

Как сообщал OBOZ.UA, Голодомор является актом настоящего геноцида, устроенным советскими властями. Снимки 1932-1933 годов, сделанные в Киеве, стали молчаливыми свидетелями страшных преступлений против украинцев.

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