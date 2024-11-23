'Черные доски' и 'красные метлы': редкие фото со времен Голодомора в Киеве 1932-1933 годов

Несомненно, Голодомор является актом настоящего геноцида, устроенным советской властью. Снимки 1932-1933 годов, сделанные в Киеве, стали молчаливыми свидетелями страшных преступлений против украинцев.

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Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Vibe| Журнал города". По разным оценкам погибли от 3,5 до 10 миллионов человек.

"Редкие фото со времен Голодомора в Киеве 1932-1933 годов", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на двух кадрах можно увидеть, как забранное у людей зерно выгружают из повозок. Забирали зерно, овощи и посевные семена, все продукты – даже остатки блюд в печи. Делали это так называемые буксирные бригады – в народе их называли "красные метлы".

На еще одном фото позади женщин висят таблички – свидетельство режима "черных досок", который стал одним из механизмов Голодомора. Если какой-либо населенный пункт или район сопротивлялся принудительной коллективизации – это означало занесение в доску, полное изъятие пищи у жителей и голодная смерть.

На снимке с хижиной – просто жилье какой-нибудь семьи. А в кадре с мужчинами – лица, охранявшие зернохранилища.

Добавим, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. В этом году жертвы массового геноцида упоминаются 23 ноября. По разным оценкам, в результате геноцида 1932-1933 годов погибло от 3,5 до 10 миллионов человек.

Как сообщал OBOZ.UA, старинная украинка из Житомирской области Марина Шиманская поделилась воспоминаниями о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов, который она пережила в детстве. Ее матери удалось извлечь немного зерна, из которого она варила суп для детей, сама же женщина "высохла" от голода.

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