В Киеве светофоры получили специальные кнопки для пешеходов с нарушением зрения. Подробности и видео

В Киеве для пешеходов с нарушениями зрения светофоры оборудуют новым типом кнопок. Они оснащены не только сенсором, но и специальным треугольником с направлением движения для перехода дороги.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Они также соединены с устройствами звукового сопровождения.

"На столичных светофорах вводятся новые кнопки вызова зеленого света для пешеходов с нарушениями зрения. Кнопки – прямоугольные блоки желтого цвета – оснащены сенсором и издают едва заметный звуковой сигнал для лучшей ориентировки людей с нарушениями зрения", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в КГГА, чтобы вызвать зеленый свет, нужно поднести руку к кнопке и задержать ее на несколько секунд – разрешительный сигнал включится через 5-30 секунд.

Кроме того, для людей с нарушением зрения на прямоугольной кнопке снизу размещена специальная круглая кнопка. На ней тактильно можно ощутить стрелку, указывающую направление перехода дороги.

когда загорается зеленый свет для пешеходов, устройство изменяет звук, сигнализируя о разрешении начать переход;

звук ускоряется на исходе выделенного времени для перехода, имитируя мигание зеленого света для пешеходов.

Кнопки нового типа, прежде всего, устанавливаются на пешеходных переходах, дублирующих подземные и надземные, и на светофорных объектах, построенных в 2024 году. Чтобы узнать список перекрестков, где они уже работают, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице запустили специальную Карту доступности объектов города, которая, в частности, касается наличия безбарьерного входа для граждан. Она доступна в приложении "Киев Цифровой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!