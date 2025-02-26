В Киеве запустили Карту доступности объектов города: Кличко рассказал подробности. Фото

В столице запустили специальная Карту доступности объектов города, которая, в частности, касается наличия безбарьерного входа для граждан. Она доступна в приложении "Киев Цифровой".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. В городе продолжают развивать все необходимые сервисы.

"Столица запустила Карту доступности объектов города, представленную онлайн в приложении "Киев Цифровой". Она объединяет данные как о муниципальных, так и о частных объектах в части наличия безбарьерного входа, тактильных и акустических средств, возможности парковки. Сейчас на карту нанесли уже более 1200 объектов. И будем его постоянно дополнять. Презентовали Карту на первом заседании Совета по безбарьерности Киева", – сообщил Кличко.

По словам мэра, столица уже не первый год работает над системой доступности. Одним из наиболее успешных примеров является сеть Центров предоставления административных услуг (ЦНАП), насчитывающая 25 безбарьерных локаций. Еще одна сеть таких заведений – VcentriHUB. Это пять центров. до конца года будет 7, где помимо физической безбарьерности воплощены принципы информационной и экономической.

Кличко уточнил, что по состоянию на сегодняшний день в городе 100% коммунальных автобусов и троллейбусов – с низким полом. То есть они адаптированы для нужд человека в колесном кресле или людей с детскими колясками. 12 станций столичного метро полностью безбарьерны, другие – частично, а работа над их обустройством продолжается.

"Только в течение 2024 года почти на 300 пешеходных переходах снизили бортовой камень. В этом году запланировано установить тактильную навигацию и понижение на 400 объектах. Также город цифровизирует услуги через приложение "Киев Цифровой". Столица первой в Украине запустила Портал Защитников и Защитниц, через который через несколько минут можно оформить 11 соцуслуг, в том числе выплаты военным от города в связи с ранением. А также ежегодную и ежемесячную материальную помощь семьям погибших, пропавших без вести и находящихся в плену", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь он стал более доступным для людей с нарушением зрения благодаря экранному читателю VoiceOver и TalkBack.

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