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В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
2,5 т.
В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео

У Киева на территории Дарницкого районного суда заметили лису, которая прибежала сюда скрываясь от людей и машин. Перед этим рыжую красавицу несколько дней видели на Харьковском массиве, где она бегала во дворах многоэтажек.

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Пока животному ничего не угрожает. Об этом сообщили в отделе коммуникации Службы судебной охраны в столице и Киевской области.

На днях на Харьковском массиве заметили лису, которая бегала во дворах домов и даже пыталась перебежать шоссе вечером. Рыжую красую видели возле многоэтажек несколько дней подряд.

В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео
В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео

Позже она забежала на территорию Дарницкого районного суда города Киева, где его заметили сотрудники судебной охраны.

"Понимая, что животное может быть бешено и опасно для посетителей суда, охранники Фемиды заблокировали место, куда спряталось животное и сообщили о незваном госте к столичным зоологам. До приезда специалистов судебные охранники предупреждали граждан об опасности и не давали возможности зверю сбежать", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео
В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео
В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео
В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео
В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео

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