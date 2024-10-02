В Киеве спасли лису, которая бегала во дворах домов, а затем укрылась на территории суда. Фото и видео

У Киева на территории Дарницкого районного суда заметили лису, которая прибежала сюда скрываясь от людей и машин. Перед этим рыжую красавицу несколько дней видели на Харьковском массиве, где она бегала во дворах многоэтажек.

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Пока животному ничего не угрожает. Об этом сообщили в отделе коммуникации Службы судебной охраны в столице и Киевской области.

На днях на Харьковском массиве заметили лису, которая бегала во дворах домов и даже пыталась перебежать шоссе вечером. Рыжую красую видели возле многоэтажек несколько дней подряд.

Позже она забежала на территорию Дарницкого районного суда города Киева, где его заметили сотрудники судебной охраны.

"Понимая, что животное может быть бешено и опасно для посетителей суда, охранники Фемиды заблокировали место, куда спряталось животное и сообщили о незваном госте к столичным зоологам. До приезда специалистов судебные охранники предупреждали граждан об опасности и не давали возможности зверю сбежать", – рассказали в пресс-службе.

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