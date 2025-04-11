В Киеве спасатели шесть часов тушили масштабный пожар на Оболони. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в ночь с 10 на 11 апреля произошел масштабный пожар в складском здании. Спасатели шесть часов тушили огонь на площади в 1500 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в четверг, 10 апреля, в 23:03 в них поступило сообщение о пожаре на Оболони на улице Луговой.

"По прибытию на место, пожарные установили, что пожар возник в складском здании. Из-за значительного расстояния до пожарных гидрантов спасателям пришлось привлекать дополнительные силы и средства для перекачки воды к месту происшествия, что затрудняло тушение. Возгорание ликвидировано в 5:19 на общей площади 1500 квадратных метров", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что на месте работало 77 спасателей, а также 20 единиц техники. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали с верхних этажей здания 20 человек, к сожалению, погибший.

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