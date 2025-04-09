В Киеве произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 20 человек, есть погибший. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали с верхних этажей здания 20 человек, к сожалению, погибший.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, во вторник, 8 апреля, в 17:21 к ним поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе Киева по улице Тростянецкой.

"Произошло возгорание на 4 этаже жилой девятиэтажки. Горел балкон с распространением на комнату. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужского пола и эвакуировали с верхних этажей 20 человек. В 18:11 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Подольском районе Киева ночью в одном из общежитий загорелась электрощитовая. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из здания 10 человек, среди которых двое – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 7 апреля, в соцсетях сообщили о том, что в Голосеевском районе Киева вблизи станции метро "Олимпийская" загорелся электрокар. Во время пожара местные жители услышали звук, похожий на взрыв.

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