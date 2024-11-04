В Киеве сильные порывы ветра ломали деревья и срывали крыши дома. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 4 ноября, из-за сильных порывов ветра зафиксировали многочисленные случаи падения деревьев. На одной из улиц в результате ЧП было перекрыто движение транспорта.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В регионе объявлен уровень опасности, желтый.

"Сильный ветер в столице срывает крыши и валит деревья, будьте осторожны", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских даже временно перекрыли движение транспорта.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия непогоды, в частности, сильный ветер сорвал с одного из домов спутниковую антенну.

Напомним, в столице и Киевской области в понедельник, 4 ноября, небольшой дождь, по области местами с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве из-за сильных порывов ветра 1 ноября временно приспускали главный флаг Украины.

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