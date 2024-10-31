Порывы ветра и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 ноября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 1 ноября, переменная облачность, без осадков, днем сильные порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до 16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 1 ноября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +13°С…+15°С; Мироновка +12°С…+14°С; Фастов +11°С…+13°С; Яготин +11°С…+13°С; Барышевка +11°С…+13°С; Борисполь +11°С…+13°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области – днем 1 ноября порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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