В Киеве СБУ разоблачила "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом волонтеров. Фото и видео

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей гуманитарных грузов. Стоимость "услуг" составляла 3,8 тыс. долларов США с человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СБУ в столице и Киевщине. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам выехать за границу под видом волонтеров. Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Путь" как водителей гуманитарных грузов", – рассказали в пресс-службе.

Свои "услуги" делец оценил в 3 800 долларов США. Во время обыска по адресу проживания у мужчины был обнаружен полицейский жетон, считавшийся потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области россиянка организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Она переправляла уклоняющихся в Румынию за 5000 до 7000 долларов.

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