В Киеве с 20 сентября ограничат движение грузовиков: что нужно знать

В Киеве с 20 сентября в часы пик будет ограничиваться въезд грузовых автомобилей в столицу. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева с целью разгрузки столичных дорог.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры, передает пресс-служба КГГА. Следить за соблюдением ограничений будут правоохранители.

"С 20 сентября в час пик будет ограничиваться въезд грузовых автомобилей в столицу. Ограничения будут действовать утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00 и распространяются на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе КГГА отметили, что соответствующее решение принял Совет обороны города Киева с целью разгрузки столичных дорог. Следует добавить, что запрет въезда в часы пик существовал в столице и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения

Напомним, в Киеве с 26 марта сократили время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро работают дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 25 сентября начнут действовать новые пропуски на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Заявки на документ начали принимать с 4 сентября.

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