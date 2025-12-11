В Киеве рецидивист, угрожая пистолетом, пытался ограбить аптеку: преступление зафиксировала камера. Видео и фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению в Днепровском районе. Злоумышленник в маске угрожал фармацевту пистолетом и требовал отдать деньги из кассы аптеки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разбойное нападение на аптеку

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о разбойном нападении в одной из аптек в Днепровском районе Киева. Было установлено, что в помещение зашел неизвестный мужчина в маске и, угрожая фармацевту пистолетом, требовал отдать ему деньги.

"Аптекарша не растерялась и сразу вышла в другую комнату, позвонила в полицию. В это время нападавший скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 36-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Правоохранители изъяли у него пистолет.

По факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению на Троещине. Злоумышленник, угрожая применением оружия, заставил таксиста отдать мобильный телефон.

