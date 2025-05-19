В Киеве задержали рецидивиста: из-за 200 гривен может отправиться за решетку на 15 лет. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению в Дарницком районе. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у продавщицы цветочного магазина деньги и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в Дарницком районе неизвестный совершил разбойное нападение на магазин цветов.

"В ходе отработки правоохранители выяснили, что мужчина среднего возраста и неопрятной внешности зашел в магазин и, держа в руке нож, начал требовать у 18-летней продавщицы деньги. В ответ девушка вытащила из кармана всю выручку - 200 гривен и передала неизвестному, который сразу скрылся с места происшествия", – добавили в пресс-службе.

Оперативники быстро установить личность злоумышленника – им оказался ранее судимый за ограбление 48-летний харьковчанин. Чтобы задержать его правоохранителям понадобилось несколько часов. По факту разбойного нападения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия,ограбил пенсионерку. Злоумышленник средь бела дня сорвал с женщины золотую цепочку с крестиком, которая была для нее семейной реликвией и скрылся.

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