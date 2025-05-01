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В Киеве разорвалась часть сбитого русского дрона: есть раненая
В Дарницком районе Киева в результате отсроченного взрыва боевой части сбитого дрона пострадала женщина. Жительницу города госпитализировали в больницу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте события работают саперы.
"В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", – сообщил Кличко.
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