В Киеве разорвалась часть сбитого русского дрона: есть раненая

В Дарницком районе Киева в результате отсроченного взрыва боевой части сбитого дрона пострадала женщина. Жительницу города госпитализировали в больницу.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте события работают саперы.

"В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", – сообщил Кличко.

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