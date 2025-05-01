Есть повреждения, возникли пожары: все подробности о последствиях российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь на 1 мая страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков возникли пожары, повреждены дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Киевщина: спасатели ликвидировали последствия российской атаки БПЛА. Сегодня ночью в результате падения обломков российского БПЛА возник пожар в частном жилом доме и в рядом расположенном хозяйственном сооружении на территории частного домовладения", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, в Киевской ОВА уточнили, что последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах. В Бориспольском - в результате падения обломков сбитой враждебной цели произошло возгорание кровли частного дома. Пожар ликвидирован. Еще 11 частных домов и магазин повреждены. Также прошли возгорания в лесной местности. Пожары ликвидированы.

В Вышгородском возникло возгорание травяного настила. В Броварском – в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание хозяйственного здания и гаражного помещения. Пожар ликвидирован. Также поврежден фасад частного дома и автомобиль. К счастью, без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на четверг, 1 мая, направили в Одессу группу ударных беспилотников типа "Шахед", в нескольких районах города прогремели взрывы. Зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Погибли два человека, еще 15 получили ранения.

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