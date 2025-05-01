Возможны взрывы кассетных боеприпасов: киевлян предупредили об опасности после атаки БПЛА на столицу

Жителей Оболони предупредили об опасности из-за ночной атаки дронов на Киев. Возможны взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли разбросаться на территории района.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фецик. Киевлян призывали не трогать неизвестные предметы и вызвать саперов.

"Уважаемые жители Оболонского района! В результате ночной атаки БпЛА возможны взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны на территории района. Просим вас максимально осторожно передвигаться по улицам, особенно в зонах с лесополосами, парками и местами с ограниченной видимостью", – говорится в сообщении.

Со своей стороны в пресс-службе Киевской городской государственной администрации также призвали горожан быть внимательными, не касаться неизвестных предметов на улице и не поднимать их с земли.

"Неизвестные предметы, которые могут лежать на земле после вражеских атак, могут оказаться взрывоопасными. Если увидели неизвестный предмет – не прикасайтесь и не приближайтесь. Просто сообщите спасателям или полицию: 103 или 102. Такая осторожность может сохранить здоровье – и ваше, и рядом. Спасибо за внимательность и ответственность", – призвали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков произошли пожары, повреждены дома.

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