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В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
2,9 т.
В Киеве расцвели сакуры и магнолии

В Киеве начался период цветения сакуры и магнолии. Первые расцвели в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный, сообщили в пресс-службе КГГА. Скоро цветением можно будет полюбоваться на разных локациях города.

"В Киеве начинается период цветения сакур и магнолий. Его продолжительность составляет около двух недель в зависимости от вида. Киевляне смогут полюбоваться цветением этих нежных растений в каждом районе столицы. Убежден, что в такое непростое время любования цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на много недель вперед", – сказал  Возный.

В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Гришко деревья растут в парках и скверах столицы.

В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото

По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве взорваны на следующих локациях.

Днепровский район:

  • бульвар Верховной Рады;
  • Дарницкая площадь;
  • парк "Победа".

Деснянский район:

  • парк "Киото".

Дарницкий район:

  • парк Партизанской славы.

Шевченковский район:

  • Майдан независимости;
  • Пейзажная аллея;
  • Сырецкий парк;
  • Владимирская горка;
  • сквер у Золотых ворот;
  • Мюнхенский сквер.

Печерский район:

  • Наводнический парк;
  • бульвар Липский;
  • сквер имени Марии Заньковецкой;
  • сквер у театра имени Ивана Франко;
  • сквер возле Печерской райгосадминистрации.

Подольский район:

  • Куреневский парк;
  • сквер у кинотеатра "Октябрь";
  • сквер №3 на Контрактовой площади.

Оболонский район:

  • парк "Наталка";
  • сквер по просп. Степана Бандеры;
  • "Сад Камней";
  • парк "Пуща-Водица";
  • набережная Днепра.

Соломенский район:

  • парк имени Николая Зерова;
  • парк "Отрадный";
  • парк "Орленок";
  • сквер имени Максима Шаповала;
  • Соломенский ландшафтный парк;
  • сквер Железнодорожный;
  • площадь Петра Кривоноса.

Святошинский район:

  • сквер на бульваре Академика Вернадского;
  • парк "Интернациональный".
  • парк на улице Ореста Васкула (прежнее название – Феодоры Пушиной);
  • сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина);

Голосеевский район:

  • сквер на ул. Ивана Фёдорова;
  • сквер возле ВДНХ;
  • сквер Героев Мариуполя.

Полюбоваться магнолиями в столице можно будет на таких локациях :

Оболонский район:

  • парк "Наталка".

Деснянский район:

  • парк с водными объектами по просп. Роман Шухевич.

Дарницкий район:

  • парк Партизанской славы;
  • парк Воинов-интернационалистов.

Днепровский район:

  • парк "Победа";
  • бульвар Ивана Миколайчука;
  • бульвар Амвросия Бучмы;
  • сквер на Дарницкой площади.

Соломенский район:

  • парк "Отрадный".

Печерский район:

  • сквер имени Марии Заньковецкой;
  • Бастионный сквер.

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк имени М. Рыльского.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в парке Муромец заметили сразу несколько ужей. Они проснулись после зимней спячки и начали собираться в гнездо для размножения.

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