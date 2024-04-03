В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото

В Киеве начался период цветения сакуры и магнолии. Первые расцвели в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный, сообщили в пресс-службе КГГА. Скоро цветением можно будет полюбоваться на разных локациях города.

"В Киеве начинается период цветения сакур и магнолий. Его продолжительность составляет около двух недель в зависимости от вида. Киевляне смогут полюбоваться цветением этих нежных растений в каждом районе столицы. Убежден, что в такое непростое время любования цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на много недель вперед", – сказал Возный.

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Гришко деревья растут в парках и скверах столицы.

По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве взорваны на следующих локациях.

Днепровский район:

бульвар Верховной Рады;

Дарницкая площадь;

парк "Победа".

Деснянский район:

парк "Киото".

Дарницкий район:

парк Партизанской славы.

Шевченковский район:

Майдан независимости;

Пейзажная аллея;

Сырецкий парк;

Владимирская горка;

сквер у Золотых ворот;

Мюнхенский сквер.

Печерский район:

Наводнический парк;

бульвар Липский;

сквер имени Марии Заньковецкой;

сквер у театра имени Ивана Франко;

сквер возле Печерской райгосадминистрации.

Подольский район:

Куреневский парк;

сквер у кинотеатра "Октябрь";

сквер №3 на Контрактовой площади.

Оболонский район:

парк "Наталка";

сквер по просп. Степана Бандеры;

"Сад Камней";

парк "Пуща-Водица";

набережная Днепра.

Соломенский район:

парк имени Николая Зерова;

парк "Отрадный";

парк "Орленок";

сквер имени Максима Шаповала;

Соломенский ландшафтный парк;

сквер Железнодорожный;

площадь Петра Кривоноса.

Святошинский район:

сквер на бульваре Академика Вернадского;

парк "Интернациональный".

парк на улице Ореста Васкула (прежнее название – Феодоры Пушиной);

сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина);

Голосеевский район:

сквер на ул. Ивана Фёдорова;

сквер возле ВДНХ;

сквер Героев Мариуполя.

Полюбоваться магнолиями в столице можно будет на таких локациях :

Оболонский район:

парк "Наталка".

Деснянский район:

парк с водными объектами по просп. Роман Шухевич.

Дарницкий район:

парк Партизанской славы;

парк Воинов-интернационалистов.

Днепровский район:

парк "Победа";

бульвар Ивана Миколайчука;

бульвар Амвросия Бучмы;

сквер на Дарницкой площади.

Соломенский район:

парк "Отрадный".

Печерский район:

сквер имени Марии Заньковецкой;

Бастионный сквер.

Голосеевский район:

Голосеевский парк имени М. Рыльского.

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