В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть. Фото
В Киеве начался период цветения сакуры и магнолии. Первые расцвели в Днепровском и Деснянском районах столицы.
Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный, сообщили в пресс-службе КГГА. Скоро цветением можно будет полюбоваться на разных локациях города.
"В Киеве начинается период цветения сакур и магнолий. Его продолжительность составляет около двух недель в зависимости от вида. Киевляне смогут полюбоваться цветением этих нежных растений в каждом районе столицы. Убежден, что в такое непростое время любования цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на много недель вперед", – сказал Возный.
Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Гришко деревья растут в парках и скверах столицы.
По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве взорваны на следующих локациях.
Днепровский район:
- бульвар Верховной Рады;
- Дарницкая площадь;
- парк "Победа".
Деснянский район:
- парк "Киото".
Дарницкий район:
- парк Партизанской славы.
Шевченковский район:
- Майдан независимости;
- Пейзажная аллея;
- Сырецкий парк;
- Владимирская горка;
- сквер у Золотых ворот;
- Мюнхенский сквер.
Печерский район:
- Наводнический парк;
- бульвар Липский;
- сквер имени Марии Заньковецкой;
- сквер у театра имени Ивана Франко;
- сквер возле Печерской райгосадминистрации.
Подольский район:
- Куреневский парк;
- сквер у кинотеатра "Октябрь";
- сквер №3 на Контрактовой площади.
Оболонский район:
- парк "Наталка";
- сквер по просп. Степана Бандеры;
- "Сад Камней";
- парк "Пуща-Водица";
- набережная Днепра.
Соломенский район:
- парк имени Николая Зерова;
- парк "Отрадный";
- парк "Орленок";
- сквер имени Максима Шаповала;
- Соломенский ландшафтный парк;
- сквер Железнодорожный;
- площадь Петра Кривоноса.
Святошинский район:
- сквер на бульваре Академика Вернадского;
- парк "Интернациональный".
- парк на улице Ореста Васкула (прежнее название – Феодоры Пушиной);
- сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина);
Голосеевский район:
- сквер на ул. Ивана Фёдорова;
- сквер возле ВДНХ;
- сквер Героев Мариуполя.
Полюбоваться магнолиями в столице можно будет на таких локациях :
Оболонский район:
- парк "Наталка".
Деснянский район:
- парк с водными объектами по просп. Роман Шухевич.
Дарницкий район:
- парк Партизанской славы;
- парк Воинов-интернационалистов.
Днепровский район:
- парк "Победа";
- бульвар Ивана Миколайчука;
- бульвар Амвросия Бучмы;
- сквер на Дарницкой площади.
Соломенский район:
- парк "Отрадный".
Печерский район:
- сквер имени Марии Заньковецкой;
- Бастионный сквер.
Голосеевский район:
- Голосеевский парк имени М. Рыльского.
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