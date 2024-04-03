Весна пришла: в Киеве в парке Муромец заметили целый клубок змей. Видео

В Деснянском районе Киева в парке Муромец заметили сразу несколько ужей. Эти змеи проснулись после зимней спячки и начали собираться в гнездо для размножения.

Видео с пресмыкающимися опубликовали в социальных сетях. К счастью, они не ядовиты, однако беспокоить их все равно не следует.

"Змеи в парке Муромец. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как сразу четыре пресмыкающихся, обвиваясь друг вокруг друга, быстро переползают дорожку в парке. Судя по записи это обычные ужи.

Уж – род неядовитых змей семьи уже. Любит местности с водоемами, берега лесных озер, горных ручьев, степных рек. Встречаются в горах на высоте до 2000 м над уровнем моря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве женщина во время осмотра своего авто нашла под капотом змею. Чтобы вытащить пресмыкающегося на место вызвали зооспасателей.

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