В Киеве ради спасения котенка перекрывали движение авто на проспекте Бажана. Видео

В Дарницком районе Киева неравнодушные водители останавливали движение автомобилей, чтобы спасти котенка, который выскочил на дорогу. Событие произошло на проспекте Николая Бажана.

Видео дня

Соответствующее видео на своей странице в соцсети Facebook обнародовал Руслан Горовой. К счастью, животное не пострадало.

"Киев. Проспект Бажана. Спасение котенка, который выскочил на дорогу", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что животное находилось под машиной в крайней левой полосе. Несколько неравнодушных людей начали пытаться достать котика, однако он постоянно отходил от них. Схватить четвероногого удалось только после того, как водитель легковушки, под которым он скрывался, начал осторожно двигаться вперед.

Уже после этого двое парней забрали животное к себе в авто и уехали. На время спасательной "операции" перекрывали движение по двум полосам проспекта Николая Бажана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!