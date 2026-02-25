В Киеве работники автомойки украли из авто клиентки валюту на около 1 млн грн. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали двух работников автомойки, которые, по информации следствия, обокрали свою клиентку. Злоумышленники забрали из багажника авто валюту на почти 1 миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о краже обратилась жительница Соломенского района Киева. Женщина во время ночной воздушной тревоги забрала из дома все сбережения – около 1 млн грн в валюте и спустилась в паркинг, где пережидала опасность в автомобиле. Впоследствии она оставила деньги в багажнике и отдала авто на мойку, а затем обнаружила исчезновение денег.

"Полицейские установили, что к преступлению причастны двое работников мойки – 29-летний и 33-летний мужчины. Во время смены они заметили в багажнике автомобиля деньги и решили присвоить часть из них", - уточнили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что злоумышленники забрали 22 500 долларов и 1 700 евро, которые впоследствии разделили между собой. Их задержали – большую часть похищенной суммы удалось изъять и вернуть владелице, остальное мужчины успели потратить.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

