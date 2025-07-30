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В Киеве пьяный "зацепер" катался между вагонами метро, а потом убегал от полиции. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,1 т.
В Киеве пьяный 'зацепер' катался между вагонами метро, а потом убегал от полиции. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали очередного "зацепера", который пьяным катался между вагонами метро. Происшествие произошло на зеленой линии подземки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит ответственность от штрафа до админареста.

Что известно

"Инцидент произошел сегодня на станции метро "Славутич". Так, сотрудники метрополитена и правоохранители обнаружили мужчину, который, рискуя своей жизнью, ехал между вагонами электропоезда", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве пьяный "зацепер" катался между вагонами метро, а потом убегал от полиции. Фото и видео

Увидев полицейских, мужчина начал убегать и сопротивляться. Однако правоохранители все же задержали нарушителя – им оказался 26-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что на спор катался между вагонами, а пытался убежать, чтобы избежать ответственности.

На задержанного полицейские составили административные материалы по статьям 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и по 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В Киеве пьяный "зацепер" катался между вагонами метро, а потом убегал от полиции. Фото и видео

Что предшествовало

На синей линии столичного метро 19-летний парень травмировался в тоннеле. Блогер пытался поразить своих подписчиков, снимая видео, но зацепился и упал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители установили личность 49-летнего "зацепера", который катался между вагонами метро. Свои действия он объяснил стремлением почувствовать экстрим.

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