В Киеве пьяный 'зацепер' катался между вагонами метро, а потом убегал от полиции. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали очередного "зацепера", который пьяным катался между вагонами метро. Происшествие произошло на зеленой линии подземки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит ответственность от штрафа до админареста.

Что известно

"Инцидент произошел сегодня на станции метро "Славутич". Так, сотрудники метрополитена и правоохранители обнаружили мужчину, который, рискуя своей жизнью, ехал между вагонами электропоезда", – рассказали в пресс-службе.

Увидев полицейских, мужчина начал убегать и сопротивляться. Однако правоохранители все же задержали нарушителя – им оказался 26-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что на спор катался между вагонами, а пытался убежать, чтобы избежать ответственности.

На задержанного полицейские составили административные материалы по статьям 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и по 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Что предшествовало

На синей линии столичного метро 19-летний парень травмировался в тоннеле. Блогер пытался поразить своих подписчиков, снимая видео, но зацепился и упал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители установили личность 49-летнего "зацепера", который катался между вагонами метро. Свои действия он объяснил стремлением почувствовать экстрим.

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