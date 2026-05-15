В Киеве пьяный водитель вылетел на встречную полосу и протаранил легковушку. Подробности и видео

В Шевченковском районе Киева водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и протаранил Mazda. Как оказалось, виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу несколько штрафов.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о ДТП в Шевченковском районе. На месте патрульные предварительно установили, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Mazda, которая поворачивала налево. К счастью, никто не пострадал.

"Мы пообщались с вероятным виновником аварии и обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на Драгере. Результат – 1,11 промилле", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские отстранили мужчину от управления и составили на него соответствующие административные материалы, в частности, по части 1 статьи 130 КУоАП (штраф 17 тысяч гривен). В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

Добавим, на опубликованном патрульными видео можно увидеть не только момент аварии, но и то, как водитель признается, что сел за руль в нетрезвом состоянии.

