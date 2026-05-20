В Киеве пьяный водитель Mercedes протаранил металлическое ограждение, а затем скрылся с места ДТП. Видео

В Киеве водитель Mercedes на скорости протаранил железное ограждение, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных протокола.

"Совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Патрульные получили сообщение о водителе автомобиля Mercedes, который не справился с управлением, въехал в железное ограждение и уехал с места совершения ДТП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы оперативно разыскали вероятного виновника ДТП и машину, с характерными повреждениями. Во время общения у мужчины обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел осмотр на Драгере. Результат – 1,80 промилле.

На нарушителя составили административные материалы за:

нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года);

(штраф 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года); управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен);

(штраф 17 тысяч гривен); оставление места совершения ДТП (от штрафа в размере 255 гривен до наказания в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток).

