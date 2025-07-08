В Киеве пьяный водитель Mercedes протаранил припаркованные авто: Драгер показал более 5 промилле. Фото

В Киеве водитель автомобиля Mercedes, двигаясь задним ходом, протаранил несколько легковушек. Как оказалось, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии – прибор Драгер показал более 5 промилле алкоголя в крови.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу два админпротокола.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о ДТП в Соломенском районе Киева. Предварительно было установлено, водитель автомобиля Mercedes, во время движения задним ходом, протаранил припаркованные машины.

"Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – положительный. Более 5 промилле", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что, к счастью, никто не пострадал. На водителя легковушки составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен). Стоит отметить, что вместо цифр прибор Драгер три стрелочки – не смог установить точное количество алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева автомобиль, перевозивший груз, протаранил мост, который является частью платформы на станции метро "Левобережная". В результате ДТП на месте происшествия временно было затруднено движение транспорта.

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