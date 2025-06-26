В Киеве грузовое авто протаранило мост возле станции метро и застряло под ним. Подробности и видео

В Днепровском районе Киева автомобиль, перевозивший груз, протаранил мост, который является частью платформы на станции метро "Левобережная". В результате ДТП на месте происшествия временно было затруднено движение транспорта.

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На виновника аварии составили админпротокол и выписали штраф, но окончательное решение примет суд. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

По словам правоохранителей, на днях на спецлинию 112 поступило сообщение о ДТП в Днепровском районе. Патрульные быстро прибыли на место, убедились, что никто не пострадал и выяснили обстоятельства ДТП.

"Предварительно, водитель грузовика Mercedes, не учел габариты груза, проигнорировал требования дорожного знака, запрещающего движение транспортных средств, высота которых превышает 4.3 метра, и въехал в путепровод, повредив дорожное оборудование", – уточнили в пресс-службе.

Инспекторы составили на вероятного нарушителя протокол по статье 124 (нарушение ПДД, что привело к аварии) и передали материалы в суд.

Стоит добавить, что в полиции не назвали точное место, где произошло ДТП, но, судя по видео, машина протаранила мост, который является частью платформы на станции метро "Левобережная".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 21 июня, на улице Газопроводной легковушка на скорости протаранила столб и забор. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно, есть пострадавший.

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