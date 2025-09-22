В Киеве пьяный водитель Mercedes на скорости протаранил маршрутку: есть пострадавшая. Фото

В Голосеевском районе Киева Mercedes-Benz на скорости протаранил маршрутный автобус, в результате чего пострадала пассажирка общественного транспорта. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

Что известно

Как рассказали правоохранители, авария произошла в пятницу, около 20:30, в Голосеевском районе на улице Касияна. Предварительно было установлено, что 37-летний водитель Mercedes-Benz, находясь в состоянии алкогольного опьянения – 2,63 промилле, на скорости столкнулся с маршрутным автобусом.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 51-летняя пассажирка общественного транспорта – ее с переломом левой ключицы и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в медицинское учреждение", – уточнили в пресс-службе.

Водителя легковушки задержали – ему сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

