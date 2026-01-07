В Киеве пьяный мужчина угрожал посетителям супермаркета пистолетом. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству с применением оружия. Пьяный злоумышленник угрожал посетителям и работникам супермаркета пистолетом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло в Подольском районе Киева в одном из супермаркетов на улице Ивана Кавалеридзе. Один из покупателей, находясь в нетрезвом состоянии, достал пистолет и начал им угрожать посетителям и работникам магазина, после чего покинул заведение.

"Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа быстро установили личность правонарушителя и при участии работников ППОП № 1 разыскали его на соседней от места происшествия улице", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 46-летний местный житель – у него изъяли стартовый пистолет. По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

