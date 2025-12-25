В Киеве двое мужчин захватили такси, а затем угрожали оружием полицейскому. Подробности и фото

В Киеве задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, пригрозили таксисту пистолетом и его заставили бесплатно возить их по городу. Затем злоумышленники еще и угрожали правоохранителю.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло поздно вечером в Шевченковском районе столицы. Двое мужчин подошли к водителю такси, который ждал пассажира в салоне автомобиля, сели в его машину и угрожая пистолетом заставили тронуться с места.

"В течение длительного времени водитель был вынужден ездить по городу и выполнять указания нападавших, которые использовали автомобиль для собственных дел. Около полуночи, находясь в районе Нивок, водитель заметил экипаж полиции и, воспользовавшись случаем, обратился к правоохранителям за помощью", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с полицейскими, один из злоумышленников угрожал применением оружия, направив пистолет в сторону инспектора. Нарушителей задержали – ими оказались 28-летние местные жители.

По фактам угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и незаконного лишения свободы или похищения человека группой лиц, начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

