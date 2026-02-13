В Киеве прорвало трубу на улице Белицкой: в яму провалилась машина, движение перекрыто. Подробности и видео

В Киеве произошел прорыв на водопроводе в Подольском районе на улице Белицкой. В результате аварии движение транспорта перекрыто, а одна из машин провалилась в яму на месте ЧП.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали учесть информацию это при планировании маршрута.

Что известно

"Специалисты "Киевводоканала" локализовали утечку на ул. Белицкой: на время работ движение транспорта перекрыто. Авария произошла на магистральном водопроводе диаметром 500 мм, который проходит под проезжей частью", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что для проведения ремонта специалисты будут выполнять работы непосредственно на проезжей части. Сейчас движение транспорта по улице Белицкой полностью перекрыли.

Автобусы № 32 в обоих направлениях курсируют по временной схеме:

ул. Вышгородская – просп. Европейского Союза – ул. Ивана Выговского.

Временно без водоснабжения остаются такие дома: улица Белицкая, 15–61, 50–108, 40, 41/43, 55; переулок Полковой, 1, 55. Автоцистерна с питьевой водой направлена по адресу: ул. Белицкая, 41/43.

Добавим, последствия аварии были опубликованы в соцсетях. Сообщается, что одна машина провалилась в "яму", которая образовалась на месте прорыва трубы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 2 января, на проспекте Валерия Лобановского произошел прорыв теплосети. В результате проезжую часть залило кипятком и затянуло паром, а дорога превратилась в реку.

