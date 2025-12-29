В Киеве произошло ДТП с участием военнослужащего: погибла мать двоих детей. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева машина, за рулем которой находился военнослужащий, на скорости протаранила автомобиль. В результате ДТП погибла молодая женщина – мать двоих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Смертельное ДТП

Как сообщили в ГБР, авария произошла в Голосеевском районе Киева 27 декабря на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко. Мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись на праздники к родным.

"Автомобиль, в котором находилась семья, остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения", – уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения женщина, которая находилась на пассажирском сиденье, от полученных травм погибла на месте происшествия. Двух ее малолетних дочерей с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

По данному факту начато досудебное расследование. Отмечается, что санкция статьи (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева автомобиль Skoda Octavia на скорости въехал в рекламный щит. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, а еще два человека были травмированы.

