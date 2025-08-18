В Киеве произошел взрыв в автомобиле. Все подробности

В Подольском районе Киева в понедельник, 18 августа, произошел взрыв автомобиля взрыв на пассажирском сиденье автомобиля. Владелец авто получил незначительные травмы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Обстоятельства ЧП установят правоохранители.

Что известно

"В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный. На месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Новость дополняется...