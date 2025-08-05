В Киеве подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру: ранен полицейский. Фото и видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 5 августа, возник пожар в многоэтажном доме. Как оказалось, подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте работают экстренные службы.

Что известно

"В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский. Пострадал также злоумышленник. Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей пострадавших больше нет, полицейские вовремя вывели жителей из дома", – сообщили в пресс-службе.

Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия.

Чрезвычайные происшествия

Во Львове днем в понедельник, 4 августа, в результате взрыва вспыхнул пожар в гостинице, над городом поднялся высокий столб дыма. Огонь охватил несколько верхних этажей, из здания эвакуировали 15 человек. Шесть человек пострадали, из них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в среду, 16 июля, произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Владимира Ивасюка. По словам очевидцев, якобы возгоранию предшествовал взрыв.

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