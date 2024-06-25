В Киеве проезд для школьников в транспорте будет временно платным, однако со скидкой: известны подробности

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. Однако на период летних каникул будет действовать скидка, если пользоваться проездным.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На одноразовые поездки скидки не будет.

"С 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. На период каникул по проездным скидка будет составлять 75%", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, приобрести проездной билет со скидкой можно через приложение "Киев Цифровой" или терминал самообслуживания.

Пополнить ученический можно также в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайная 1", "Вокзальная"), в приложении EasyPay и на сайте КП "ГИОЦ".

"На учащийся билет, кроме того, можно приобрести одноразовые поездки, впрочем в таком случае "учащаяся" скидка не применяется. Также с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города", – добавили в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве городские власти приняли решение изменить график работы метрополитена. Речь идет об увеличении интервала курсирования поездов.

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