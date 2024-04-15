В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в понедельник, 15 апреля, утром на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Трудная ситуация с движением транспорта на проспекте Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту), тянутся авто на Степана Бандеры, почти без проблем едут машины на улице Елены Телиги. Пробки возникли на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспектах Леонида Каденюка и Соборности (от Соцгорода) в сторону правого берега столицы. Тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на проспектах Броварском и Воскресенском.

Есть пробка на участке от Брестского проспекта до станции "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади, медленно едут машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (сплошная пробка на участке от Кольцевой дороги и до Индустриального путепровода), а также улице Борщаговской.

Есть проблемы с движением авто на проспекте Академика Глушкова (от въезда в город) и в ВДНХ; от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (улица Васильковская – ситуация не лучше), а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванского моста), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов – в сторону Севастопольской площади). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила (у сторону Лукьяновки), а также на Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Переяславское в Киевской области произошла авария с участием 64-летнего водителя мопеда. В результате ДТП пенсионер погиб на месте.

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