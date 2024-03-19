В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве во вторник, 19 марта, утром на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением авто есть на правом и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

В сплошную пробку превратился участок от проспекта Романа Шухевича до станции метро "Шулявская". Есть тянучка на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (на параллельной улице – Васильковской – ситуация не лучше). Тянется авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Почти без проблем едут машины по Большой Окружной дороге, есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и в направлении Севастопольской площади), тянется транспорт по улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны ), а также на проспекте Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского).

Как всегда, тяжело двигаются машины по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до поворота на улицу Электриков). Пробка есть на участке от проспекта Соборности (здесь пробку можно объехать по улице Энтузистов) в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до Печерского путепровода.

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от КПИ и до Галицкой площади). Есть пробка от проспекта Леся Курбаса и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали водителя, устроившего тройное ДТП с пострадавшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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