В Киеве пришла в сознание 12-летняя девочка, которой пересадили сердце во время обстрела РФ. Видео

В Киеве пришла в себя 12-летняя девочка, которой пересадили сердце в столичной клинике. Сложная операция длилась более 13 часов во время российского обстрела 10 июля.

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Об этом сообщили в Институте сердца, передает Суспільне. Кроме того, в тот день врачи подарили шанс на новую жизнь еще двум детям.

Что известно

Так, девочка, которой в Киеве пересадили сердце во время российских обстрелов столицы 10 июля, пришла в себя. Ребенку 12 лет – она переселенка с Луганщины и ждала трансплантации более года.

После операции маленькая украинка долго была на искусственной вентиляции легких.

Что предшествовало

В Киеве во время обстрелов страны-агрессора России медики пересадили органы умершей девочки трем детям. 4-летнего ребенка доставили из Житомирской области в "Охматдет", но 10 июля врачи констатировали смерть головного мозга маленькой пациентки. Ее родители дали согласие на трансплантацию сердца, печени и почек.

Нужно было обеспечить транспортировку, подобрать реципиентов и организовать все этапы даже в условиях воздушной тревоги и ракетной опасности. Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) оперативно определила реципиентов, из которых двое уже находились в "Охматдете".

Это была 16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс на жизнь, ей пересадили печень, и 14-летний мальчик, который более семи месяцев жил на диализе в "Охматдете". Ему пересадили почки.

"Этой же ночью в Институте сердца МЗ Украины пересадили сердце 12-летней девочке с первым статусом экстренности. Операции продолжались более 13 часов", – указано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, семья умершего 43-летнего украинца из Винницы приняла решение о передаче его органов тем, кто нуждается в трансплантации. Врачи смогли спасти 36-летнего Виталия, сердце которого "отказалось" должным образом работать, и трех женщин, находившихся в критическом состоянии.

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