В Киеве предприниматель наладил схему легализации иностранцев в Украине под видом волонтерства. Видео и фото

Правоохранители Киева разоблачили и ликвидировали канал незаконной переправки иностранцев через госграницу под видом волонтерства и их легализации в Украине. Стоимость таких "услуг" составляла почти 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

Легализация иностранцев в Украине

Так, полицейские разоблачили схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу из Молдовы и их дальнейшей легализации в Украине путем трудоустройства. Организатором "бизнеса" оказался 31-летний киевский предприниматель. Также он привлек двух сообщниц, 1999 и 2003 годов рождения.

Злоумышленники регистрировали на граждан других стран частные предприятия. Изготовленные таким образом фальшивые документы в дальнейшем служили основанием для получения иностранцами виз, пересечения границы и дальнейшего оформления вида на жительство.

"Кроме того, иностранцам предлагали легализацию под видом волонтерской деятельности без фактического ее осуществления. Стоимость таких "услуг"составляла почти 100 тысяч гривен, которые оплачивались поэтапно наличными или безналичными переводами", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские провели шесть обысков по местам жительства и работы злоумышленников. Были изъяты копии паспортов "клиентов", идентификационные коды, договоры, печати, электронные носители информации и другие вещественные доказательства. По данному факту проводится досудебное расследование, а всем трем участникам преступной схемы сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили предпринимателя, который, по информации следствия, фиктивно трудоустраивал иностранцев для легализации в Украине. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 4,5 тысячи долларов США.

