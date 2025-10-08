В Киеве предприниматель наладил 'бизнес' по легализации иностранцев в Украине. Подробности дела и фото

Правоохранители Киева разоблачили предпринимателя, который, по информации следствия, фиктивно трудоустраивал иностранцев для легализации в Украине. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 4,5 тысячи долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Разоблачили схему по незаконной легализации выходцев из стран Центральной Азии на территории Украины по фиктивным основаниям сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что предприниматель предлагал гражданам других стран, которые хотели остаться на территории Украины, специальный "пакет услуг". Это фиктивное трудоустройство на собственном предприятии, связанном с торговлей, что позволит им получить вид на жительство в стране. Также "клиентам" предлагалось "решение" вопросов в Государственной миграционной службе. Стоимость такой "легализации" злоумышленник оценил в 4 500 долларов.

"Правоохранители задокументировали получение дельцом части средств за услугу от "клиента" и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

Во время обыска по его месту жительства следователи изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати на различные ФЛП, украинские и иностранные паспорта, копии и оригиналы документов иностранцев, пустые бланки страховой компании и договоров на трудовую деятельность.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве адвокатов и их помощников, которые, по информации следствия, зарабатывали на уклонистах. Стоимость "услуг" составляла от 6,5 до 45 тыс. евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!