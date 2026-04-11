В Киеве повредили автомобиль нардепа Гузя: он связывает это с борьбой против московской церкви. Подробности и фото

В Киеве в субботу, 11 апреля, повредили автомобиль нардепа Игоря Гузя – рядом также нашли канистру с неизвестной смесью. Вероятным злоумышленником оказался уроженец Луганщины.

Об этом народный избранник сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Делом уже занялась полиция.

Что известно

"Сегодня в 6:50 утра был дома в Киеве. Вместе с соседями зафиксировали неизвестного гражданина, который пытался разбить стекло авто, которым я пользуюсь, кирпичом. Возле него я заметил канистру с неизвестной смесью", – говорится в сообщении.

Нардеп добавил, что догнал злоумышленника – его задержали правоохранители. Как оказалось это уроженец Луганской области.

"Лично я связываю эту попытку исключительно со своей активностью в отношении московской церкви", – добавил Гузь.

В свою очередь в пресс-службе полиции Киева подтвердили информацию об инциденте. По словам правоохранителей, около 7:00 часов к ним поступило сообщение о том, что на улице Бульварно-Кудрявской неизвестный мужчина повредил кирпичом боковое стекло внедорожника Land Rover, который принадлежит местному жителю.

Патрульные полицейские прибыли на место полиции и задержали правонарушителя на месте преступления – им оказался 53-летний мужчина. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к поджогам. Злоумышленники, надеясь на большое вознаграждение, сожгли Porsche Cayenne и случайно Range Rover на Новопечерских Липках.

