В Киеве постепенно восстанавливается теплоснабжение: Кличко рассказал, какая ситуация на данный момент

В Киеве коммунальщикам за сутки после террористической атаки РФ удалось восстановить подачу тепла в половину домов из тех, что были без отопления. Однако в городе все еще действуют аварийные отключения.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Сейчас энергетики осуществляют восстановительные работы.

Что известно

"За эти сутки возобновили подачу тепла в половину домов из тех, что были без теплоснабжения после обстрела. И коммунальщики работают дальше. Но! Из-за перегрузки энергосистемы, "Укрэнерго" ввело в городе аварийные отключения электроэнергии. И сейчас работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта временно прекращена", – уточнил Кличко.

Мэр обратился с просьбой к киевлянам, у которых есть электроэнергия, использовать ее экономно. Не включать электроприборы с высоким потреблением энергии.

"Чтобы не перегружать систему, чтобы свет, а соответственно – и тепло и вода, были у всех жителей города", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве после очередного российского обстрела ситуация в энергосистеме значительно ухудшилась. В части районов есть проблемы со светом, водой и теплом. 10 января до сих пор нет возможности вернуться к графику отключений по всему городу

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!