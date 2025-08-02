В Киеве полицейские спасли пропавшего 9-летнего мальчика, достав его из водоема. Подробности и фото

Правоохранители Киева спасли пропавшего малолетнего мальчика. Ребенка, который ушел из дома в неизвестном направлении, нашли на границе с областью и достали из водоема.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас несовершеннолетнему ничего не угрожает.

Что известно

По словам правоохранителей, вечером 1 августа они получили сообщение об исчезновении ребенка в Дарницком районе Киева. Ювенальные полицейские выяснили, что 9-летний мальчик, который имеет особенности развития, находился дома с мамой и, в то время когда она отдыхала, незаметно вышел из дома и исчез.

К розыску малолетнего жителя столицы были привлечены все службы территориального подразделения и наряды полиции. Во время поисков правоохранители прочесывали близлежащие дворы, парки, детские площадки, проверяли заброшенные здания и лесопарковую зону.

"Благодаря оперативной и слаженной работе через два часа ювенальные полицейские разыскали ребенка в грязном водоеме в семи километрах от дома на границе с Киевской областью. Полицейский Владислав Рудь, не теряя времени, бросился в воду и вытащил малолетнего на берег. Ребенка осмотрели врачи, после чего правоохранители вернули парня целым и невредимым домой", – добавили в пресс-службе.

Что предшествовало

В Житомирской области спасатели и правоохранители разыскали трехлетнюю девочку, которая исчезла в поле. Ребенка нашли в лесу через несколько часов после начала поисков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 25 июля, разыскали 5-летнего мальчика, который пропал в Вышгородском районе. Ребенок накануне вечером вышел со двора и ушел в неизвестном направлении.

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